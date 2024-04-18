Захарян: хочу в следующем году играть в еврокубках и забить больше голов

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян высказался о целях на следующий сезон.

«В следующем году с этой командой я хочу снова сыграть в еврокубках, хочу улучшить свою индивидуальную игру и забить больше голов», — цитирует Захаряна Marca.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В текущем сезоне россиянин провёл за команду 33 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль высказался об игре Захаряна.