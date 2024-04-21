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World Taekwondo внесла в пул тестирования отобравшихся на Олимпиаду россиян

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Специалист в области антидопингового обеспечения Союза тхэквондо России Надежда Петрова сообщила, что Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) включила в свой пул тестирования четырёх российских спортсменов, которые смогли отобраться на Олимпийские игры 2024 года.
World Taekwondo внесла в пул тестирования отобравшихся на Олимпиаду россиян
  • AP
  • © Adrienne Surprenant

«В 2024 году пять новых человек включили в международный пул. Причём это те спортсмены, как мы понимаем, которые с квотами на Олимпийские игры», — сказала Петрова, слова которой приводит ТАСС. 

Обладателями квот стали олимпийские чемпионы Владислав Ларин и Максим Храмцов, серебряный призёр Олимпийских игр Татьяна Минина и обладатель бронзовой медали чемпионата мира прошлого года Полина Хан.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее главный тренер сборной России по тхэквондо заявил, что иностранцы поздравили российских спортсменов с завоеванием лицензий на Олимпийские игры в Париже.

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