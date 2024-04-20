Аршавин: я бы сейчас стоил меньше Александра Мостового — точно дешевле €100 млн

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о своей стоимости, если бы был футболистом сейчас.

«Александр Мостовой сказал, что стоил бы сегодня больше €100 млн? Я бы сейчас стоил меньше Мостового. Сколько? Не знаю… Точно дешевле €100 млн», — приводит слова Андрея Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, что Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал» (с 2009 по 2013 год) и казахстанский «Кайрат». За сборную России он провёл 75 матчей и забил 17 мячей.

Футболист принял решение завершить спортивную карьеру в 2018 году, на данный момент он занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию ФК «Зенит».

Ранее Аршавин признался, что не прочитал ни одной книги после завершения карьеры.