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Аршавин: я бы сейчас стоил меньше Александра Мостового — точно дешевле €100 млн

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Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о своей стоимости, если бы был футболистом сейчас.
Аршавин: я бы сейчас стоил меньше Александра Мостового — точно дешевле €100 млн
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Александр Мостовой сказал, что стоил бы сегодня больше €100 млн? Я бы сейчас стоил меньше Мостового. Сколько? Не знаю… Точно дешевле €100 млн», — приводит слова Андрея Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, что Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал» (с 2009 по 2013 год) и казахстанский «Кайрат». За сборную России он провёл 75 матчей и забил 17 мячей.

Футболист принял решение завершить спортивную карьеру в 2018 году, на данный момент он занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию ФК «Зенит».

Ранее Аршавин признался, что не прочитал ни одной книги после завершения карьеры.

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