RT в Telegram
Подпишись

Ковальчук заявил, что пока не готов ответить на вопрос о завершении карьеры

Короткая ссылка
Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук прокомментировал своё будущее.
Ковальчук заявил, что пока не готов ответить на вопрос о завершении карьеры
  • РИА Новости

«Я не готов ответить на этот вопрос. В скором времени, думаю, что это обязательно все узнают», — цитирует Ковальчука РИА Новости.

В нынешнем сезоне КХЛ 40-летний нападающий набрал восемь очков (4 + 4) по системе «гол + пас» в 25 проведённых матчах.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство московского клуба рассматривает возможность предложить Ковальчуку должность функционера, которую он уже занимал в национальной команде России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Ковальчук заявил, что не жалеет о решении вернуться в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить