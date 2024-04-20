Ковальчук заявил, что пока не готов ответить на вопрос о завершении карьеры

Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук прокомментировал своё будущее.

«Я не готов ответить на этот вопрос. В скором времени, думаю, что это обязательно все узнают», — цитирует Ковальчука РИА Новости.

В нынешнем сезоне КХЛ 40-летний нападающий набрал восемь очков (4 + 4) по системе «гол + пас» в 25 проведённых матчах.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство московского клуба рассматривает возможность предложить Ковальчуку должность функционера, которую он уже занимал в национальной команде России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Ковальчук заявил, что не жалеет о решении вернуться в «Спартак».