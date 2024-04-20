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Чикунова: никак не задевает то, что спортсмены слабее могут завоевать медаль на ОИ

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Российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о возможном допуске Юлии Ефимовой на Олимпиаду в Париже.
Чикунова: никак не задевает то, что спортсмены слабее могут завоевать медаль на ОИ
  • РИА Новости

«Прямо сейчас это (что на Играх медали могут завоевать спортсмены слабее. — RT) меня никак не задевает. У меня другая позиция, чем у Ефимовой, и я уважаю её мнение. Я согласна с тем, что нужно цепляться за возможности. Но именно сам факт того, что я буду индивидуальным спортсменом вне зачёта, — это просто…» — приводит слова Чикуновой РИА Новости.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Ефимова рассмотрит возможность выступить на Играх в Париже, если выполнит олимпийский норматив.

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