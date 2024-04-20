Чикунова: никак не задевает то, что спортсмены слабее могут завоевать медаль на ОИ
- РИА Новости
«Прямо сейчас это (что на Играх медали могут завоевать спортсмены слабее. — RT) меня никак не задевает. У меня другая позиция, чем у Ефимовой, и я уважаю её мнение. Я согласна с тем, что нужно цепляться за возможности. Но именно сам факт того, что я буду индивидуальным спортсменом вне зачёта, — это просто…» — приводит слова Чикуновой РИА Новости.
МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны быть связаны с военными ведомствами.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что Ефимова рассмотрит возможность выступить на Играх в Париже, если выполнит олимпийский норматив.