Ефимова: если выполню норматив, подумаю о том, чтобы поехать на Олимпиаду в Париже

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассмотрит возможность выступить на Играх в Париже, если выполнит олимпийский норматив.

«У каждого человека есть собственный выбор, у меня он не закрыт, потому что я пока что не плыла по олимпийскому нормативу. Если проплыву по нормативу, подумаю о том, чтобы ехать», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Чикунова победила на дистанции 200 м брассом на ЧР, Ефимова — вторая.