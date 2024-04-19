Чикунова победила на дистанции 200 м брассом на ЧР, Ефимова отстала почти на семь секунд

Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 200 м брассом на чемпионате России в Казани.

Её результат — 2 минуты 19,74 секунды.

Второй стала Юлия Ефимова (2:26,45). Замкнула тройку Виталина Симонова (2:28,42).

У мужчин на дистанции 100 м вольным стилем победителем стал Егор Корнев (47,82). Второй — Андрей Минаков (48,09), третий — Владислав Гринёв (48,14).

На дистанции 100 м баттерфляем у женщин чемпионкой страны стала Арина Суркова, проплывшая за 57,53 секунды. Второе место заняла Светлана Чимрова (57,91), третьей стала Дарья Клепикова (57,95).

Анна Егорова стала победителем на дистанции 200 м вольным стилем.

Чемпионат России по плаванию завершится 19 апреля.

Ранее Чикунова заявила, что решение отказаться от Олимпиады является окончательным.