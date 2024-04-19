RT в Telegram
Подпишись

Чикунова победила на дистанции 200 м брассом на ЧР, Ефимова отстала почти на семь секунд

Короткая ссылка
Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 200 м брассом на чемпионате России в Казани.
Чикунова победила на дистанции 200 м брассом на ЧР, Ефимова отстала почти на семь секунд
  • РИА Новости

Её результат — 2 минуты 19,74 секунды.

Второй стала Юлия Ефимова (2:26,45). Замкнула тройку Виталина Симонова (2:28,42).

У мужчин на дистанции 100 м вольным стилем победителем стал Егор Корнев (47,82). Второй — Андрей Минаков (48,09), третий — Владислав Гринёв (48,14).

На дистанции 100 м баттерфляем у женщин чемпионкой страны стала Арина Суркова, проплывшая за 57,53 секунды. Второе место заняла Светлана Чимрова (57,91), третьей стала Дарья Клепикова (57,95).

Анна Егорова стала победителем на дистанции 200 м вольным стилем.

Чемпионат России по плаванию завершится 19 апреля.

Ранее Чикунова заявила, что решение отказаться от Олимпиады является окончательным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить