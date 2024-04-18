Пловчиха Чикунова заявила, что решение отказаться от Олимпиады является окончательным

Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала своё решение не ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Ничего не меняется — не меняются ни критерии, ни отношение к нам. Своего решения я тоже не поменяю», — цитирует Чикунову ТАСС.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Макрон назвал справедливым решение МОК о допуске россиян на ОИ в нейтральном статусе.