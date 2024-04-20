RT в Telegram
Подпишись

Кудерметова и Хао-Чин вышли в финал турнира WTA в Штутгарте в парном разряде

Короткая ссылка
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Хао-Чин Чань из Тайваня вышли в финал турнира WTA в Штутгарте в парном разряде.
Кудерметова и Хао-Чин вышли в финал турнира WTA в Штутгарте в парном разряде
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

В полуфинале они победили Бетани Маттек-Сандс из США и Шуай Чжан из Китая со счётом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 22 минуты.

На счету победительниц две подачи навылет и одна двойная ошибка при трёх реализованных брейк-пойнтах из семи.

В финале Кудерметова и Хао-Чин сыграют с Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Ингрид Нил (Эстония).

Ранее сообщалось, что Хромачёва вышла в финал турнира WTA в Руане в парном разряде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить