Кудерметова и Хао-Чин вышли в финал турнира WTA в Штутгарте в парном разряде
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В полуфинале они победили Бетани Маттек-Сандс из США и Шуай Чжан из Китая со счётом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 22 минуты.
На счету победительниц две подачи навылет и одна двойная ошибка при трёх реализованных брейк-пойнтах из семи.
В финале Кудерметова и Хао-Чин сыграют с Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Ингрид Нил (Эстония).
Ранее сообщалось, что Хромачёва вышла в финал турнира WTA в Руане в парном разряде.