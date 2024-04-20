Кудерметова и Хао-Чин вышли в финал турнира WTA в Штутгарте в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Хао-Чин Чань из Тайваня вышли в финал турнира WTA в Штутгарте в парном разряде.

В полуфинале они победили Бетани Маттек-Сандс из США и Шуай Чжан из Китая со счётом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 22 минуты.

На счету победительниц две подачи навылет и одна двойная ошибка при трёх реализованных брейк-пойнтах из семи.

В финале Кудерметова и Хао-Чин сыграют с Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Ингрид Нил (Эстония).

Ранее сообщалось, что Хромачёва вышла в финал турнира WTA в Руане в парном разряде.