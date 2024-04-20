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Белоногофф: даже когда выступала за Великобританию, болела за российских спортсменов

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Пловчиха Татьяна Белоногофф объяснила своё решение перейти в сборную России.
Белоногофф: даже когда выступала за Великобританию, болела за российских спортсменов
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Я хотела выступать за Россию. Даже когда выступала за Великобританию, болела за российских спортсменов. Меня всегда сюда тянуло. В принципе не пыталась что-то просчитать и пойти туда, где легче было бы пробиться в сборную. Я хотела выступать за Россию», — приводит слова Белоногофф «Матч ТВ».

До этого спортсменка выступала за сборную Великобритании, но она сменила спортивное гражданство на российское.

На прошедшем чемпионате России пловчиха победила на дистанции 50 м брассом. А также завоевала серебро в заплыве на 100 м брассом.

Ранее Белоногофф заявила, что не собирается выступать в нейтральном статусе.

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