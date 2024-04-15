Пловчиха Белоногофф: не поехала бы выступать в нейтральном статусе, считаю, что это неправильно

Пловчиха Татьяна Белоногофф заявила, что не собирается выступать в нейтральном статусе.

«Если бы отобралась, не поехала бы в нейтральном статусе, считаю, что это неправильно. Никакие другие страны не должны были ездить в нейтральном статусе, а почему мы должны?» — приводит слова Белоногофф «Матч ТВ».

До этого спортсменка выступала за сборную Великобритании, но она сменила спортивное гражданство на российское.

«Я очень рада, что перешла, абсолютно ни о чём не жалею, нашла себя здесь», — заявила Белоногофф.

На чемпионате России пловчиха победила на дистанции 50 м брассом.

Ранее сообщалось, что Ефимова стала третьей на дистанции 50 м брассом.