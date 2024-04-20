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Лига Hardcore пожизненно отстранила бойца ММА, пнувшего ринг-гёрл

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Лига Hardcore пожизненно отстранила иранского бойца смешанных единоборств Али Хейбати после того, как он пнул ринг-гёрл перед боем.
Лига Hardcore пожизненно отстранила бойца ММА, пнувшего ринг-гёрл
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Инцидент произошёл перед боем Хейбати с Аркадием Осипяном. Девушка выносила табличку с номером, когда иранец пнул её. Позже боец извинился перед ней.

Хейбати проиграл Осипяну техническим нокаутом во втором раунде.

Также лига отстранила Наби Набиева за провокации и организацию массовой драки.

Ранее глава Hardcore Анатолий Сульянов высказался о драке Шовхала Чурчаева в московском торговом центре.

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