Лига Hardcore пожизненно отстранила бойца ММА, пнувшего ринг-гёрл
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Инцидент произошёл перед боем Хейбати с Аркадием Осипяном. Девушка выносила табличку с номером, когда иранец пнул её. Позже боец извинился перед ней.
Хейбати проиграл Осипяну техническим нокаутом во втором раунде.
Также лига отстранила Наби Набиева за провокации и организацию массовой драки.
Ранее глава Hardcore Анатолий Сульянов высказался о драке Шовхала Чурчаева в московском торговом центре.