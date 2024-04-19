Россиянка Андреева проиграла украинке Калининой в 1/4 финала турнира WTA в Руане
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В четвертьфинале она проиграла украинке Ангелине Калининой со счётом 4:6, 5:7. Игра продолжалась 1 час 37 минут.
На счету Андреевой пять реализованных брейк-пойнтов из десяти. В активе Калининой одна подача навылет, две двойные ошибки и семь из девяти реализованных брейк-пойнтов.
В следующем круге представительница Украины сыграет с Магдой Линетт из Польши.
Ранее сообщалось, что Хромачёва вышла в финал турнира WTA в Руане в парном разряде.