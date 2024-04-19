Россиянка Андреева проиграла украинке Калининой в 1/4 финала турнира WTA в Руане

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Руане (Франция).

В четвертьфинале она проиграла украинке Ангелине Калининой со счётом 4:6, 5:7. Игра продолжалась 1 час 37 минут.

На счету Андреевой пять реализованных брейк-пойнтов из десяти. В активе Калининой одна подача навылет, две двойные ошибки и семь из девяти реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге представительница Украины сыграет с Магдой Линетт из Польши.

Ранее сообщалось, что Хромачёва вышла в финал турнира WTA в Руане в парном разряде.