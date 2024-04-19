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Дрозд назвал фаворита в боксёрском бою между Исмаиловым и Минеевым

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Бывший чемпион мира Григорий Дрозд высказался о предстоящем боксёрском поединке между бойцами смешанных единоборств (MMA) Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым, который пройдёт 18 июля в Москве.
Дрозд назвал фаворита в боксёрском бою между Исмаиловым и Минеевым
  • РИА Новости

«Фаворитом в данном поединке считаю Минеева. При этом нельзя сказать, что Исмаилов в противостоянии с ним не покажет совсем ничего. Шанс есть у каждого, кто выходит на ринг. Дело случая. Примеров тому множество. Но если объективно, Владимир должен взять верх, если будет нормально готов. Поймите важную вещь: технические боксёрские навыки не рождаются за две секунды. У Минеева они отточены с детства. Магомед этим похвастать не может», — сказал Дрозд RT.

Атлеты уже провели два очных поединка, и перевес в очном противостоянии на данный момент на стороне Минеева: ничья в 2018 году и победа в 2021-м.

Ранее сообщалось, что бой между Исмаиловым и Минеевым по правилам бокса состоится 18 июля.

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