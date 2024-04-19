Дрозд назвал фаворита в боксёрском бою между Исмаиловым и Минеевым
- РИА Новости
«Фаворитом в данном поединке считаю Минеева. При этом нельзя сказать, что Исмаилов в противостоянии с ним не покажет совсем ничего. Шанс есть у каждого, кто выходит на ринг. Дело случая. Примеров тому множество. Но если объективно, Владимир должен взять верх, если будет нормально готов. Поймите важную вещь: технические боксёрские навыки не рождаются за две секунды. У Минеева они отточены с детства. Магомед этим похвастать не может», — сказал Дрозд RT.
Атлеты уже провели два очных поединка, и перевес в очном противостоянии на данный момент на стороне Минеева: ничья в 2018 году и победа в 2021-м.
Ранее сообщалось, что бой между Исмаиловым и Минеевым по правилам бокса состоится 18 июля.