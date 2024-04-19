Mundo Deportivo: «Барселона» вернётся на реконструированный «Камп Ноу» 15 декабря

Стадион каталонской «Барселоны» «Камп Ноу» откроется 15 декабря 2024 года после реконструкции.

По информации издания Mundo Deportivo, возвращение сине-гранатовых на свой стадион планировалось в день 125-летия клуба — 29 ноября, однако было решено дождаться завершения ещё нескольких этапов обновления сооружения.

Когда двери стадиона «Камп Ноу» откроются для посетителей, он сможет принимать порядка 60% от полной вместимости. Полное завершение всех строительных процессов произойдёт несколько позже.

Арена будет вмещать до 105 тыс. зрителей после того, как полностью будет реконструирована.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может быть отстранён от еврокубков из-за нового владельца.