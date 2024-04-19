RT в Telegram
Подпишись

Mundo Deportivo: «Барселона» вернётся на реконструированный «Камп Ноу» 15 декабря

Короткая ссылка
Стадион каталонской «Барселоны» «Камп Ноу» откроется 15 декабря 2024 года после реконструкции.
Mundo Deportivo: «Барселона» вернётся на реконструированный «Камп Ноу» 15 декабря
  • Gettyimages.ru

По информации издания Mundo Deportivo, возвращение сине-гранатовых на свой стадион планировалось в день 125-летия клуба — 29 ноября, однако было решено дождаться завершения ещё нескольких этапов обновления сооружения.

Когда двери стадиона «Камп Ноу» откроются для посетителей, он сможет принимать порядка 60% от полной вместимости. Полное завершение всех строительных процессов произойдёт несколько позже.

Арена будет вмещать до 105 тыс. зрителей после того, как полностью будет реконструирована. 

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может быть отстранён от еврокубков из-за нового владельца.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить