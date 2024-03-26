Sport.es: «Манчестер Юнайтед» может быть отстранён от еврокубков из-за нового владельца

МЮ может лишиться еврокубков в следующем сезоне из-за нового правила УЕФА о «множественном владении».

По информации Sport.es, клубы, принадлежащие одному владельцу, не могут выступать в одном и том же турнире.

Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф также является владельцем французской «Ниццы».

Напомним, что принадлежащая британцу компания Ineos отвечает за футбольные операции МЮ. Также он планирует реконструкцию стадиона «Олд Траффорд».

Ранее сообщалось, что летом МЮ может продать 21 игрока команды.