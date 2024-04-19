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Валуев: глава МОК воспринимает Международную ассоциацию бокса как личную угрозу

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Депутат Госдумы РФ и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился мнением о взаимоотношениях Международной ассоциации бокса (IBA) и Международного олимпийского комитета (МОК).
Валуев: глава МОК воспринимает Международную ассоциацию бокса как личную угрозу
  • РИА Новости

Отметим, что главой IBA является российский функционер Умар Кремлёв и, по словам, Валуева, организация отвечает всем принципам Олимпийской хартии, которые «не соблюдает глава МОК Томас Бах».

«Это из ряда вон выходящее, это неприкрытый спортивный геноцид. Попытки привести к Олимпу какую-то новую боксёрскую ассоциацию, в которой поспешили быть страны НАТО», — сказал Валуев в разговоре с ТАСС.

Валуев отметил, что соблюдение всех правил и спортивных принципов со стороны IBA — это «вызов, который брошен Томасу Баху в лицо и который он воспринимает в личной манере», — резюмировал он. 

В 2019 году МОК отозвал признание IBA. В июне 2023 года МОК принял рекомендацию своего исполкома не возвращать признание ассоциации, так как она не выполнила необходимые условия.

Ранее в МОК поприветствовали решение CAS об отклонении апелляции IBA.

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