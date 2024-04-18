НХЛ проголосовала за переезд «Аризоны» в Юту
Франшиза «Койотс» передаст все существующие хоккейные активы и отдел хоккейных операций франшизе «Юта».
«Юта — динамичный и процветающий штат, и мы очень рады быть его частью. Мы хотим выразить признательность преданным хоккейным фанатам из Аризоны, поддерживавшим свою команду на протяжении почти трёх десятков лет», — заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
Команда будет выступать в Юте начиная с сезона-2024/25, сообщает пресс-служба лиги.
Ранее сообщалось, что Кучеров занял третье место в истории НХЛ по очкам за сезон среди крайних нападающих.