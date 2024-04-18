RT в Telegram
Подпишись

НХЛ проголосовала за переезд «Аризоны» в Юту

Короткая ссылка
Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о создании новой франшизы в штате Юта.

Франшиза «Койотс» передаст все существующие хоккейные активы и отдел хоккейных операций франшизе «Юта».

«Юта — динамичный и процветающий штат, и мы очень рады быть его частью. Мы хотим выразить признательность преданным хоккейным фанатам из Аризоны, поддерживавшим свою команду на протяжении почти трёх десятков лет», — заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Команда будет выступать в Юте начиная с сезона-2024/25, сообщает пресс-служба лиги.

Ранее сообщалось, что Кучеров занял третье место в истории НХЛ по очкам за сезон среди крайних нападающих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить