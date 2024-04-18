Американский баскетболист Найт назвал россиян прекрасными людьми
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«В России очень холодно, но люди очень хорошие. Многие совершенно не понимают Россию, мне кажется, что это отличная страна. Очень красивая, например Москва и Санкт‑Петербург, даже здесь, в Казани, очень красиво, тут красивый кремль. Люди здесь прекрасны. Если сказать в общем — всё очень хорошо», — цитирует Найта «Чемпионат».
Он добавил, что зарубежные СМИ и медиа зачастую показывают Россию не такой, какой она на самом деле является.
В текущем сезоне УНИКС выиграл регулярный чемпионат Единой лиги и узнает своего соперника в плей-офф по итогам турнира плей‑ин.
Ранее бразильский футболист Кафу заявил, что каждый визит в Россию для него особенный.