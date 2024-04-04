Кафу: каждый визит в Россию для меня особенный

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии по футболу Кафу поделился своими впечатлениями от нескольких визитов в Россию.

«Я играл против нескольких российских команд. Мне вспоминаются игры против ЦСКА, «Зенита», — вспомнил двукратный чемпион мира в разговоре с «Матч ТВ».

При этом он отметил, что выделить какое-то одно из путешествий в Россию он не может, потому что считает особенным каждый визит. По его словам, Россия — страна с большой культурой и историей.

Кафу провёл за сборную Бразилии 143 матча и отметился пятью голами.

Ранее футболист Мохаммад Мохеби заявил, что чувствует себя безопасно в России.