Кафу: каждый визит в Россию для меня особенный
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«Я играл против нескольких российских команд. Мне вспоминаются игры против ЦСКА, «Зенита», — вспомнил двукратный чемпион мира в разговоре с «Матч ТВ».
При этом он отметил, что выделить какое-то одно из путешествий в Россию он не может, потому что считает особенным каждый визит. По его словам, Россия — страна с большой культурой и историей.
Кафу провёл за сборную Бразилии 143 матча и отметился пятью голами.
Ранее футболист Мохаммад Мохеби заявил, что чувствует себя безопасно в России.