Слуцкий признан лучшим тренером месяца в чемпионате Китая по футболу

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шеньхуа», признан лучшим тренером месяца в чемпионате Китая.

Об этом сообщается на официальной странице клуба в социальной сети.

В марте подопечные российского специалиста одержали три победы в трёх матчах, в которых ни разу не пропустили — общая разница забитых и пропущенных мячей составляет 7:0.

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. Команда завоевала четвёртый Суперкубок Китая в истории. Под руководством Леонида Слуцкого клуб набрал 16 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого впервые потерял очки в китайской Суперлиге.