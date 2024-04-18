Лыжница Ступак — о самоподготовке к сезону: за зарплату не беспокойтесь

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак сообщила, что находится на самоподготовке перед предстоящим сезоном.

В четверг, 18 апреля, стало известно, что Ступак вошла в проект состава сборной России на сезон-2024/25.

«Друзья. Все уже видели списки сборной. Хочу внести ясность: я не в основном составе, а на самоподготовке! Это совершенно разные вещи! За зарплату мою не беспокойтесь. Где надо - везде уволилась», — написала Ступак в своём Telegram-канале.

Напомним, что глава ФЛГР Елена Вяльбе сообщала, что Ступак испытывает психологические трудности в связи с отсутствием международных стартов, которые ей необходимо решить, чтобы продолжить карьеру.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее экс-тренер сборной России Маркус Крамер рассказал, что Юлия Ступак продолжит спортивную карьеру.