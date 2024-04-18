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Булыкин считает, что существенным минусом Карпина является отсутствие трофеев

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.
Булыкин считает, что существенным минусом Карпина является отсутствие трофеев
  • РИА Новости

«Карпин — хороший, интересный тренер. Своей работой в «Ростове» он это показал. Но у Карпина есть один существенный минус — отсутствие трофеев. А это важный критерий для тренера в наше время», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Карпин является главным тренером «Ростова» и сборной России по футболу. 

На данный момент ростовский клуб с 34 очками располагается на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Медведев заявил, что игроки «Ростова» очень хотят подарить Карпину первый трофей в карьере.

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