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Жамнов: Ковальчук не останется без работы, его опыт пригодится нашему хоккею

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Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов прокомментировал будущее нападающего Ильи Ковальчука.
Жамнов: Ковальчук не останется без работы, его опыт пригодится нашему хоккею
  • РИА Новости

«Ковальчук? Я признателен ему. То, что он с нами находился, — я благодарен за это, ребята получили огромный опыт. Илья стал частью нашего коллектива на этом этапе, такое дорогого стоит. Илья на самом деле нам помог. Поверьте мне, Илья без работы не останется», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне КХЛ 40-летний нападающий набрал восемь очков (4 + 4) по системе «гол + пас» в 25 проведённых матчах.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство московского клуба рассматривает возможность предложить Ковальчуку должность функционера, которую он уже занимал в национальной команде России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Ковальчук заявил, что не жалеет о решении вернуться в «Спартак».

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