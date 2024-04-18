Пименов считает, что Кубок России по футболу разыграют «Ростов» и «Зенит»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов высказался о жеребьёвке Кубка России по футболу, в которой он принимал участие.

«Какой самый интересный матч по итогам жеребьёвки? Однозначно «Динамо» — «Спартак». Бело-голубым нужно обыграть красно-белых и продемонстрировать, что прошлое поражение было просто случайностью. У последних, к слову, сейчас очень сложная ситуация и не менее сложная задача на конец сезона. Чтобы хоть как-то реабилитироваться перед болельщиками, им нужно выиграть Кубок России», — заявил Пименов RT.

Также он предположил, кто может сыграть в Суперфинале Кубка страны.

«Думаю, что это могут быть «Ростов» с «Зенитом». Считаю эти команды фаворитами», — добавил Пименов.

Ранее вратарь «Ростова» Никита Медведев заявил, что игроки очень хотят подарить Карпину первый трофей в карьере.