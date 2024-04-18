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Пименов считает, что Кубок России по футболу разыграют «Ростов» и «Зенит»

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Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов высказался о жеребьёвке Кубка России по футболу, в которой он принимал участие.
Пименов считает, что Кубок России по футболу разыграют «Ростов» и «Зенит»

    «Какой самый интересный матч по итогам жеребьёвки? Однозначно «Динамо» — «Спартак». Бело-голубым нужно обыграть красно-белых и продемонстрировать, что прошлое поражение было просто случайностью. У последних, к слову, сейчас очень сложная ситуация и не менее сложная задача на конец сезона. Чтобы хоть как-то реабилитироваться перед болельщиками, им нужно выиграть Кубок России», — заявил Пименов RT.

    Также он предположил, кто может сыграть в Суперфинале Кубка страны.

    «Думаю, что это могут быть «Ростов» с «Зенитом». Считаю эти команды фаворитами», — добавил Пименов.

    Ранее вратарь «Ростова» Никита Медведев заявил, что игроки очень хотят подарить Карпину первый трофей в карьере.

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