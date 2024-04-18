RT в Telegram
Подпишись

Кучеров — о преодолении отметки 100 передач: мне повезло играть с великими хоккеистами

Короткая ссылка
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о своём достижении в НХЛ, преодолев отметку в 100 передач первым из россиян.
Кучеров — о преодолении отметки 100 передач: мне повезло играть с великими хоккеистами
  • Gettyimages.ru

«Это особенный момент. Спасибо моим одноклубникам и тренерскому штабу за то, что они помогли мне добиться успеха. Мне повезло играть с великими хоккеистами. Это хороший момент», — приводит слова Кучерова сайт НХЛ.

Кучеров отметился забитой шайбой и результативной передачей в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Данная передача стала для россиянина 100-й в нынешнем сезоне.

Таким образом, он стал первым среди российских игроков в истории НХЛ, сделав 100 передач в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что Кучеров занял третье место в истории НХЛ по очкам за сезон среди крайних нападающих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить