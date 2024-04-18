Кучеров — о преодолении отметки 100 передач: мне повезло играть с великими хоккеистами

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о своём достижении в НХЛ, преодолев отметку в 100 передач первым из россиян.

«Это особенный момент. Спасибо моим одноклубникам и тренерскому штабу за то, что они помогли мне добиться успеха. Мне повезло играть с великими хоккеистами. Это хороший момент», — приводит слова Кучерова сайт НХЛ.

Кучеров отметился забитой шайбой и результативной передачей в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Данная передача стала для россиянина 100-й в нынешнем сезоне.

Таким образом, он стал первым среди российских игроков в истории НХЛ, сделав 100 передач в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что Кучеров занял третье место в истории НХЛ по очкам за сезон среди крайних нападающих.