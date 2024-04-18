В «Монако» подтвердили травму Головина

В пресс-службе «Монако» сообщили, что российский полузащитник Александр Головин получил травму голеностопа.

«Мы подтверждаем, что у него действительно травма голеностопа. Мы представим медицинскую информацию завтра на предматчевой пресс-конференции», — цитирует пресс-службу клуба ТАСС.

Как сообщает L'Équipe, Головин выбыл на пять недель из-за травмы лодыжки и поэтому не сможет сыграть в оставшейся части чемпионата.

В текущем сезоне российский хавбек провёл за команду 27 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Головин признан лучшим игроком «Монако» по итогам марта.