RT в Telegram
Подпишись

Кучеров первым в истории среди россиян сделал 100 результативных передач за сезон в НХЛ

Короткая ссылка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» нанёс поражение «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров первым в истории среди россиян сделал 100 результативных передач за сезон в НХЛ
  • AP

Встреча прошла в Тампе (США) на «Амали Арене» и завершилась со счётом 6:4.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 100-й в нынешнем сезоне.

Таким образом, он стал первым среди российских игроков в истории НХЛ, сделав 100 передач в регулярном чемпионате.

Ранее гол и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Айлендерс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить