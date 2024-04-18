Кучеров первым в истории среди россиян сделал 100 результативных передач за сезон в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» нанёс поражение «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе (США) на «Амали Арене» и завершилась со счётом 6:4.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 100-й в нынешнем сезоне.

Таким образом, он стал первым среди российских игроков в истории НХЛ, сделав 100 передач в регулярном чемпионате.

Ранее гол и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Айлендерс».