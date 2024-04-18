Лагно потерпела первое поражение на Турнире претенденток

Российская шахматистка Екатерина Лагно потерпела поражение в 11-м туре на Турнире претенденток 2024 года в Торонто (Канада).

В 11-й партии россиянка встречалась с китаянкой Тань Чжунъи. Встреча завершилась со счётом 0:1.

Для россиянки это поражение стало первым на турнире. До этого она девять партий завершила вничью и одержала одну победу над Рамешбабу Вайшали из Индии.

На счету Лагно 5,5 очка, Тань Чжунъи набрала 7,5 очка. В следующем туре россиянка встретится с китаянкой Лэй Тинцзе.

Ранее сообщалось, что Смагин назвал минимальными шансы Лагно и Горячкиной на победу в Турнире претенденток.