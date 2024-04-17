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Смагин назвал минимальными шансы Лагно и Горячкиной на победу в Турнире претенденток

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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что Александра Горячкина и Екатерина Лагно почти упустили шанс выиграть Турнир претенденток.
Смагин назвал минимальными шансы Лагно и Горячкиной на победу в Турнире претенденток
  • РИА Новости

«Шансы на то, что Лагно и Горячкина нагонят китаянок, минимальные. Разница в одно очко — это огромное отставание. Теперь со следующего тура нужно рисковать и все партии играть на победу», — приводит слова Смагина ТАСС.

Лагно и Горячкина за десять туров набрали по 5,5 очка. У лидирующих китаянок Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи на один балл больше.

Турнир претенденток завершится 21 апреля. Победительница сыграет с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в матче за шахматную корону.

Ранее сообщалось, что Александра Горячкина потерпела первое поражение на Турнире претенденток.

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