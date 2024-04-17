Смагин назвал минимальными шансы Лагно и Горячкиной на победу в Турнире претенденток
- РИА Новости
«Шансы на то, что Лагно и Горячкина нагонят китаянок, минимальные. Разница в одно очко — это огромное отставание. Теперь со следующего тура нужно рисковать и все партии играть на победу», — приводит слова Смагина ТАСС.
Лагно и Горячкина за десять туров набрали по 5,5 очка. У лидирующих китаянок Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи на один балл больше.
Турнир претенденток завершится 21 апреля. Победительница сыграет с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в матче за шахматную корону.
Ранее сообщалось, что Александра Горячкина потерпела первое поражение на Турнире претенденток.