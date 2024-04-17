Тренер Бивола заявил, что русская мафия в США предлагала курировать его учеников

Тренер обладателя титулов WBA и IBO в полутяжёлой весовой категории Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов рассказал о том, как с ним связались представители русской диаспоры в Соединённых Штатах Америки.

«Определённые люди приехали к нам, посмотрели ситуацию, всё прозондировали и сделали предложение: давайте мы будем вас курировать, помогать вам, а вы нам будете часть денег с контракта присылать. Мы не сошлись во мнениях и разошлись. Потом приехал на Брайтон-Бич, но там много наших выходцев. Я разговаривал с людьми серьёзными. Говорю: «К нам приезжали представители русской диаспоры, сделали нам предложение». Эти люди сказали: «Геннадий Юрьевич, успокойся, мы им уши оторвём», — сказал Машьянов «Спорт-Экспрессу».

1 июня в Саудовской Аравии состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом.

На счету 33-летнего Бивола 21 победа (11 — нокаутом) в профессиональной карьере.

Ранее Бетербиев заявил, что его объединительный бой с Биволом войдёт в историю бокса.