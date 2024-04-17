Каменский: чем ближе рекорд Гретцки, тем тяжелее Овечкину будет его побить

Вице-президент КХЛ и член правления Федерации хоккея России (ФХР) Валерий Каменский высказал мнение, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки.

«Считаю, что чемпионат у него удался, он вывел свою команду в плей-офф, и это лишний раз подтверждает, что он великий игрок, звезда. Чем ближе рекорд, тем тяжелее будет его побить», — цитирует Каменского ТАСС.

Последний матч регулярного чемпионата столичная команда провела с «Филадельфия Флайерз» и одержала победу со счётом 2:1. Овечкин отметился забитой шайбой.

В активе россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах в истории НХЛ. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов до 41 гола.

Таким образом, «Вашингтон» набрал 91 очко, расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и вышел в плей-офф НХЛ, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Овечкин был признан третьей звездой матча с «Филадельфией».