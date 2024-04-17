Энрике — о будущем Мбаппе: давайте подождём, пока Килиан нам не расскажет

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о будущем нападающего Килиана Мбаппе.

«Давайте подождём, пока мистер Килиан сам нам не расскажет о своём будущем. Пока Мбаппе не выйдет и не выступит публично, я просто буду сидеть здесь, ждать и хранить молчание», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

В текущем сезоне француз сыграл за команду 42 матча, забил 41 гол и отдал девять результативных передач.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что Мбаппе летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

Ранее ПСЖ повторил еврокубковые достижения «Метца» и «Кёльна», обыграв «Барселону».