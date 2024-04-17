Ещенко: в «Спартаке» нет сплочённости — внутри коллектива какие-то разногласия

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказал мнение, что в столичном клубе нет сплочённости.

«Вы сами видите, как мало создают моментов без Промеса. Значит, сказывается его отсутствие. У них много проблем: то Джикия не играет, то Промес, то ещё что-то. Мне кажется, нет сплочённости. Но для неё справедливость тоже должна быть. Думаю, что внутри коллектива есть какие-то разногласия, недопонимание — в этом вся проблема», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года.

В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что Константин Генич обратился к Абаскалю после его увольнения из «Спартака».