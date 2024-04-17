Владелец «Вашингтона» назвал Овечкина бесстрашным лидером команды

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис высказался о выходе своей команды в плей-офф Кубка Стэнли.

«Ови никогда не сомневался. Капитан провёл невероятную вторую часть сезона. Его 18-й сезон с 30+ голами. Он снова наш бесстрашный лидер. Вперёд, Кэпс», — написал Леонсис в социальных сетях.

Встреча с «Филадельфия Флайерз» прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась со счётом 2:1. Овечкин отметился забитой шайбой.

Таким образом, «Вашингтон» набрал 91 очко, расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и вышел в плей-офф НХЛ, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Овечкин прокомментировал выход команды в плей-офф Кубка Стэнли.