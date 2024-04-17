«Боруссия» вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2013 года

«Боруссия» из Дортмунда на своём поле обыграла мадридский «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2013 года.

Встреча в Дортмунде завершилась со счётом 4:2 (общий счёт по сумме двух матчей — 5:4).

Тогда, в 2013-м, немецкая команда дошла до финала турнира, где уступила мюнхенской «Баварии» (1:2).

«Боруссия» выигрывала самый престижный турнир Старого Света один раз — в сезоне-1996/97.

В следующем раунде подопечные Эдина Терзича встретятся с ПСЖ, который в двухматчевом противостоянии победил «Барселону».

Ранее сообщалось, что ПСЖ в гостях разгромил «Барселону» и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов.