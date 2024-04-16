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Бивол рассказал, кого хочет видеть в первом ряду в бою с Бетербиевым

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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал, кого хочет видеть рядом в поединке с чемпионом мира по версиям WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.
Бивол рассказал, кого хочет видеть в первом ряду в бою с Бетербиевым
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Pelham

«Кого бы хотел видеть в первом ряду? Я никогда не задумываюсь о зрителях — кто будет. Просто охота, чтобы были люди, которые действительно хотят посмотреть этот бой, кто любит бокс. Для меня самое главное — что команда рядом, мой отец. А остальное — это зрители», — сказал Бивол в интервью на телеканале «Россия 24».

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом пройдёт 1 июня в Саудовской Аравии.

На счету 33-летнего обладателя пояса WBA Бивола 21 победа (11 — нокаутом). Бетербиев одержал 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Ранее Бетербиев заявил, что его объединительный бой с Биволом войдёт в историю бокса.

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