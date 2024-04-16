Давыдов: не удивлюсь, если Абаскаль станет как Эмери
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«Это назревало уже давным-давно, капля терпения кончалась у руководства. Абаскалю — удачи. Не удивлюсь, если он станет как Унаи Эмери. Будут какие-то перестановки, может, вернётся Джикия. Посмотрим, как это будет выглядеть, будет интересно», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».
14 апреля «Спартак» объявил об отставке испанца с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года.
В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Ранее сообщалось, что Константин Генич обратился к Абаскалю после его увольнения из «Спартака».