Давыдов: не удивлюсь, если Абаскаль станет как Эмери

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Это назревало уже давным-давно, капля терпения кончалась у руководства. Абаскалю — удачи. Не удивлюсь, если он станет как Унаи Эмери. Будут какие-то перестановки, может, вернётся Джикия. Посмотрим, как это будет выглядеть, будет интересно», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

14 апреля «Спартак» объявил об отставке испанца с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года.

В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что Константин Генич обратился к Абаскалю после его увольнения из «Спартака».