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Голкипер «Карабаха» Лунёв: в футбольных нюансах наши клубы уступают «Байеру»

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Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв высказался об уровнях Российской премьер-лиги и Бундеслиги.
Голкипер «Карабаха» Лунёв: в футбольных нюансах наши клубы уступают «Байеру»
  • AFP
  • © Svein Ove Ekornesvåg / NTB

«Насколько в Германии другой уровень? Совсем другой. Любая игра Бундеслиги, не только у «Боруссии» и «Баварии», — это праздник, огромный ажиотаж. В бытовых моментах «Зенит», возможно, выглядит предпочтительнее, но в футбольных нюансах наши клубы уступают «Байеру». Хотя у «Зенита» есть все возможности. Наверное, дело в подходе», — цитирует Лунёва Sports.ru.

Напомним, что «Байер» в 29-м туре Бундеслиги разгромил «Вердер» (5:0) и досрочно стал победителем чемпионата. Для команды это первый в их истории титул.

Ранее сообщалось, что впервые за 12 лет чемпионом Бундеслиги стала не «Бавария».

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