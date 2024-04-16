Скончался бронзовый призёр Олимпиады в спортивной ходьбе Андреев
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«Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича в связи с тяжёлой утратой», — говорится на сайте организации.
Андреев также становился призёром чемпионата Европы, чемпионом СССР и России, медалистом Кубков Европы и мира.
Ранее сообщалось, что умер звезда американского футбола О. Джей Симпсон.