Скончался бронзовый призёр Олимпиады в спортивной ходьбе Андреев

Бронзовый призёр Олимпийских игр в спортивной ходьбе Владимир Андреев скончался в возрасте 57 лет.

«Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича в связи с тяжёлой утратой», — говорится на сайте организации.

Андреев также становился призёром чемпионата Европы, чемпионом СССР и России, медалистом Кубков Европы и мира.

Ранее сообщалось, что умер звезда американского футбола О. Джей Симпсон.