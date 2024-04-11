Умер звезда американского футбола О. Джей Симпсон
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Спортсмен умер 10 апреля. Несколько месяцев назад ему диагностировали рак простаты.
Симпсон включён в Зал славы профессионального американского футбола в 1985 году, трижды становился игроком года АФК UPI и пять раз включался в первую сборную всех звёзд.
Футболист также известен по делу об убийстве своей бывшей жены Николь Браун и её друга Рона Голдмана. В 1995 году он был оправдан и избежал смертной казни.
Ранее сообщалось, что легенда американского футбола Симпсон перенёс срочную операцию на сердце.