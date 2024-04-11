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Умер звезда американского футбола О. Джей Симпсон

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В возрасте 76 лет скончался легенда американского футбола Орентал Джеймс (О. Джей) Симпсон.
Умер звезда американского футбола О. Джей Симпсон
  • Gettyimages.ru

Спортсмен умер 10 апреля. Несколько месяцев назад ему диагностировали рак простаты.

Симпсон включён в Зал славы профессионального американского футбола в 1985 году, трижды становился игроком года АФК UPI и пять раз включался в первую сборную всех звёзд.

Футболист также известен по делу об убийстве своей бывшей жены Николь Браун и её друга Рона Голдмана. В 1995 году он был оправдан и избежал смертной казни.

Ранее сообщалось, что легенда американского футбола Симпсон перенёс срочную операцию на сердце.

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