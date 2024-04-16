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Орлов — о «Спартаке»: надо очищать эту конюшню от секонд-хенда

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Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о ситуации в московском «Спартаке».
Орлов — о «Спартаке»: надо очищать эту конюшню от секонд-хенда
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Шансов на спасение сезона у «Спартака» никаких нет. Надо своего брать, восстанавливать и очищать эту конюшню от секонд-хенда, который в команде», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года.

В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что Константин Генич обратился к Абаскалю после его увольнения из «Спартака».

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