RT в Telegram
Подпишись

Почеттино назвал позором потасовку игроков «Челси» за право пробить пенальти

Короткая ссылка
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поведение своих игроков в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном».
Почеттино назвал позором потасовку игроков «Челси» за право пробить пенальти
  • AP

На 62-й минуте лондонцы получили право пробить пенальти. К мячу подошёл Коул Палмер, но Николас Джексон и Нони Мадуэке остались недовольны этим решением. Джексон пытался отобрать мяч, но Палмер оттолкнул его.

«Палмер — исполнитель пенальти. Это больше не повторится, нельзя вести себя как дети. Это позор. Я сказал игрокам, что это последний раз, когда я принимаю такое поведение», — сказал тренер после матча.

Встреча в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. Палмер оформил покер в матче.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» обжаловал снятие двух очков за нарушение финансовых правил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить