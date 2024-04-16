Почеттино назвал позором потасовку игроков «Челси» за право пробить пенальти

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поведение своих игроков в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном».

На 62-й минуте лондонцы получили право пробить пенальти. К мячу подошёл Коул Палмер, но Николас Джексон и Нони Мадуэке остались недовольны этим решением. Джексон пытался отобрать мяч, но Палмер оттолкнул его.

«Палмер — исполнитель пенальти. Это больше не повторится, нельзя вести себя как дети. Это позор. Я сказал игрокам, что это последний раз, когда я принимаю такое поведение», — сказал тренер после матча.

Встреча в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. Палмер оформил покер в матче.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» обжаловал снятие двух очков за нарушение финансовых правил.