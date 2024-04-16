Покер Палмера помог «Челси» разгромить «Эвертон» в матче чемпионата Англии

«Челси» победил «Эвертон» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счётом 6:0.

В составе победителей покер оформил Коул Палмер (13-я, 18-я, 29-я и 64-я минуты). Ещё по одному голу забили Николас Джексон (44-я) и Алфи Гилкрист (91-я).

Отметим, что Палмер стал первым футболистом «Челси», которому удалось забить в АПЛ в семи домашних матчах подряд.

«Челси» набрал 47 очков и занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» обжаловал снятие двух очков за нарушение финансовых правил.