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Покер Палмера помог «Челси» разгромить «Эвертон» в матче чемпионата Англии

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«Челси» победил «Эвертон» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счётом 6:0.

В составе победителей покер оформил Коул Палмер (13-я, 18-я, 29-я и 64-я минуты). Ещё по одному голу забили Николас Джексон (44-я) и Алфи Гилкрист (91-я).

Отметим, что Палмер стал первым футболистом «Челси», которому удалось забить в АПЛ в семи домашних матчах подряд.

«Челси» набрал 47 очков и занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» обжаловал снятие двух очков за нарушение финансовых правил.

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