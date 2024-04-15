Вяльбе: Степановой нужно сфокусироваться на чём-то одном, за счёт медиа она получает хайп

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о Веронике Степановой и её активности в соцсетях.

«Я знаю, что Вероника не согласна с тем, что тратит много времени на медиа. Человек, который занимается профессиональным спортом, должен заниматься восстановлением. Нужно сфокусироваться на чём-то одном. За счёт медиа она получает хайп. Если она выбрала этот путь, я с розгами рядом не стою», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

Степанова по итогам сезона стала обладательницей «Большого Хрустального глобуса» как победитель Кубка России среди женщин.

Ранее Степанова заявила, что медийность не мешает, а помогает.