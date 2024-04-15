Смородская: Абаскаль больше никогда не найдёт себе команду
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«Больше нигде и никогда Абаскаль не найдёт команду. Такие «специалисты» никому не нужны. За какие заслуги?» — цитирует Смородскую «РБ Спорт».
14 апреля «Спартак» объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял команду с 2022 года.
В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Ранее сообщалось, что Константин Генич обратился к Абаскалю после его увольнения из «Спартака».