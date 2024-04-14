Тренер российских пловцов категорически против их участия в парижской Олимпиаде

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик поделился мнением о потенциальном участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Про Олимпиаду вообще не говорим. Хотелки могут быть разные — у каждого они свои. Моя позиция: ни в коем случае. Все остальные принимают решение сами», — цитирует Чепика РИА Новости.

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее World Aquatics исключила Ивана Гирёва из списка спортсменов с нейтральным статусом.