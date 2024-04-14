RT в Telegram
Подпишись

Тарасова: Россия сохранила высокий уровень фигурного катания

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что даже без международных турниров Россия сохранила высокий уровень фигурного катания.
Тарасова: Россия сохранила высокий уровень фигурного катания
  • РИА Новости

«Сезон в России закончился, у нас были очень хорошие турниры по уровню. Мне очень понравилось, как выступали все наши спортсмены. Не хочу сравнивать с международным уровнем, смотрим на наши соревнования. Без международных турниров у нас сохранился высокий уровень, все спортсмены молодцы!» — сказала Тарасова Metaratings.ru

9 октября 2023 года Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Ранее Агент Малинина заявил, что русские фигуристы способны в будущем исполнять пятерные прыжки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить