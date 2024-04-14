Тарасова: Россия сохранила высокий уровень фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что даже без международных турниров Россия сохранила высокий уровень фигурного катания.

«Сезон в России закончился, у нас были очень хорошие турниры по уровню. Мне очень понравилось, как выступали все наши спортсмены. Не хочу сравнивать с международным уровнем, смотрим на наши соревнования. Без международных турниров у нас сохранился высокий уровень, все спортсмены молодцы!» — сказала Тарасова Metaratings.ru

9 октября 2023 года Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Агент Малинина заявил, что русские фигуристы способны в будущем исполнять пятерные прыжки.