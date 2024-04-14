Юрлова-Перхт: после победы на чемпионате мира многие поменяли ко мне отношение
- Gettyimages.ru
«Топовым моментом является завоевание золотой медали чемпионата мира. В мире биатлона это действительно достижение. И многие после этого поменяли ко мне отношение», — цитирует биатлонистку «Чемпионат».
Последними стартами в карьере спортсменки стали гонки этапа Кубка Содружества в Мурманске.
Юрлова-Перхт является чемпионкой мира в индивидуальной гонке, а также серебряным призёром масс-старта на мировом первенстве.
Ранее Юрлова-Перхт призналась, что ей грустно завершать карьеру биатлонистки.