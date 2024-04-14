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Юрлова-Перхт: после победы на чемпионате мира многие поменяли ко мне отношение

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Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о завершении профессиональной карьеры.
Юрлова-Перхт: после победы на чемпионате мира многие поменяли ко мне отношение
  • Gettyimages.ru

«Топовым моментом является завоевание золотой медали чемпионата мира. В мире биатлона это действительно достижение. И многие после этого поменяли ко мне отношение», — цитирует биатлонистку «Чемпионат».

Последними стартами в карьере спортсменки стали гонки этапа Кубка Содружества в Мурманске.

Юрлова-Перхт является чемпионкой мира в индивидуальной гонке, а также серебряным призёром масс-старта на мировом первенстве.

Ранее Юрлова-Перхт призналась, что ей грустно завершать карьеру биатлонистки.

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