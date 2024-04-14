Черышев: жить в Испании — почти то же самое, что и в России
- РИА Новости
«Главное отличие Испании от России — умеренная и спокойная жизнь. Общее: что мы, что они любят по субботам и воскресеньям ездить на дачу. Хотя, даже несмотря на это, стадионы по выходным были забиты. А так, жить в Испании почти то же самое, что и жить у нас, в России», — сказал Черышев Sport24.
В Испании он играл за «Спортинг» из Хихона, «Бургос», а также «Аранхуэс».
Заграничной этап карьеры Черышева длился с 1996 по 2003 год.
Ранее Дмитрий Черышев не исключил переход сына Дениса в один из российских клубов.